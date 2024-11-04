Pj Gubernur Papua Pegunungan Dukung Penuh Implementasi Proyek Perubahan Sinergitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

PAPUA - Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai mendukung penuh pelaksanaan pilot project di wilayah Provinsi Papua Pegunungan untuk sinergitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Pilot Project ini merupakan implementasi Proyek Perubahan yang dilakukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan 61 Tahun 2024 Lembaga Administrasi Negara.

Dalam penyambutan Satuan Tugas Sinergitas pada 14 Oktober di kantor Pemprov Papua Pegunungan, Dr. Velix Wanggai mengapresiasi bahwa sinergitas merupakan bukti nyata kehadiran Pemerintah secara kolaboratif berupaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan.

Lebih lanjut, alumnus Universitas Flinders ini optimis bahwa Satuan Tugas Sinergitas selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga dapat meningkatkan rasa cinta dan nasionalisme masyarakat Papua Pegunungan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dukungan Pj. Gubernur Papua Pegunungan ini mendorong keberhasilan Satuan Tugas Sinergitas dengan tagline “EKONOMI TINGGI, PAPUA SUKSES” yang melaksanakan pilot project implementasi riil sinergitas di wilayah Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2024.

Satuan Tugas Sinergitas yang beranggotakan berbagai Kementerian/Lembaga, yaitu Badan Intelijen Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan PDTT, dan Pemprov Papua Pegunungan telah secara kolaboratif melaksanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari aspek Green Economy dan Orange Economy.