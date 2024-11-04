Survei Pilwalkot Cilegon: Pasangan Helldy Agustian-Alawi Mahmud Unggul 55,1%

CILEGON - Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei Pilwalkot Cilegon, Banten. Survei dengan tema penelitian "Mengukur Peta Kekuatan Elektoral Tiga Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada Pilkada 2024" ini berlangsung sejak tanggal 22-30 Oktober 2024.

Hasilnya, pasangan Helldy Agustian-Alawi Mahmud Unggul di Pilwalkot Cilegon unggul jauh dengan 55,1%. Urutan kedua ada Isro Mi'raj-Nurotul Uyun dipilih sebanyak 24,8%, dan pasangan Robinsar-Fajar Hadi Prabowo 11,6%.

"Adapun responden yang tidak memilih 8,5%," kata Direktur Eksekutif IDM, Alamsyah Wijaya saat memaparkan hasil survei secara daring, Senin (4/11/2024).

Alamsyah melanjutkan, hasil survei menunjukkan bahwa peta sebaran pemilih berdasarkan tipologi pemilih, pemilih rasional, psikologis dan sosiologis mayoritas memberikan suara pilihannya pada pasangan Helldy Agustian-Alawi Mahmud.

Ia menjelaskan, tingginya elektabilitas pasangan Helldy Agustian-Alawi Mahmud juga turut didongkrak dari tingkat kepuasaan terhadap kinerja Wali Kota Cilegon periode 2021-2024 Helldy Agustian yang mencapai 86,7% dan tingkat keberhasilan kinerja dinilai pada di angka 87,9%.

’’Angka kepuasan dan keberhasilan yang tinggi ini menjadi faktor utama masyarakat menginginkan incumbent menjadi wali kota Cilegon kembali,’’ kata Alamsyah.

Alamsyah merinci, hasil survei menyebut, sebesar 73,8% menginginkan Helldy Agustian kembali menjadi Wali Kota Cilegon. Adapun 18,1% menyatakan tidak menginginkan dan sebanyak 8,1% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Hasil survei juga menunjukan, jawaban responden sebanyak 76,2% publik mengatakan mengetahui jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara serentak pada November 2024.