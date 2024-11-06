Lubang Misterius Ditemukan di Blitar Selatan, BPBD Surati PVMBG

BLITAR – Sebuah lubang berdiameter 1,5 meter ditemukan di aliran Sungai Kalisat Tenggong Dusun Kaliandong, Kecamatan Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar Jawa Timur.

Perkiraan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, kedalaman lubang mencapai lebih dari 10 meter.

Uji coba telah dilakukan dengan mengalirkan aliran sungai ke dalam lubang. Hasilnya, seluruh air yang masuk ke dalam lubang lenyap tak berbekas tanpa diketahui pasti ke mana larinya.

“Diperkirakan lubang memiliki kedalaman lebih dari 10 meter,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar Ivong Berttryanto kepada wartawan Rabu (6/11/2024).

Keberadaan lubang misterius itu pertama kali diketahui oleh dua orang warga Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan pada Jumat 1 November 2024. Keduanya menemukan secara tak sengaja saat hendak mencari rumput untuk pakan ternak. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke perangkat desa.