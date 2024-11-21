Sekjen Perindo Rela Hujan-hujan di Kampanye Akbar, Minta Kader Allout Menangkan MULIA di Pilkada Makassar

MAKASSAR – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Andi Muhammad Yuslim Patawari menunjukkan komitmen partainya mendukung pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) di Pilkada Makassar.

Hal tersebut dibuktikan dengan hadir langsung dalam kampanye akbar MULIA di tugu Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) CPI Makassar, Rabu (20/11/2024). Bukan itu saja, dia rela hujan-hujan bersama ribuan warga yang memadati lokasi kampanye.

Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim mengawali orasi politiknya dengan pantun. “Jalan-jalan ke Makassar Jangan lupa ke Pantai Losari, kalau Makassar mau maju, pastikan pilih Mulia, nomor? 1, disambut ribuan massa.



Dia juga menyampaikan salam dari Ketua MPP Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo. Dia pun memastikan dukungan dan meminta kader-kader di daerah allout memenangkan usungan di Pilkada.

“Salam hormat dari Ketua Umum kami Ibu Angela Tanoesoedibjo, kami dari Partai Perindo mulai dari jajaran DPP hingga DPC seluruh organisasi sayap partai, harus bekerja untuk memenangkan MULIA di Makassar,” tegasnya.

Andi Yuslim pun menanyakan kepada ribuan massa, apakah ada yang tahu artinya MULIA? Mulia adalah Makassar untuk lanjutkan program Ilham Arif sirajuddin.