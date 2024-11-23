Breaking News! Microbus Travel Tabrak Truk Molen di Tol Cipularang, 2 Tewas dan 8 Kritis

PURWAKARTA - Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang. Sebuah mobil microbus travel yang berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta menabrak bagian belakang kendaraan berat molen di Tol Cipularang KM 95, Purwakarta, Jawa Barat.

Akibat insiden tersebut, 2 penumpang travel tewas dan 8 penumpang lainnya termasuk pengemudi travel luka.

Kanit PJR Tol Cipularang, Ipda Baharudin Rasid, mengungkapkan kronologi kecelakaan tersebut yang bermula saat microbus travel bernomor polisi D - 7976 - AD menabrak kendaraan berat molen B - 9691 - SIN di KM 95, sekitar wilayah Darangdan, Purwakarta.

“Bagian depan kendaraan ini ringsek. Kaca depannya juga hancur akibat menabrak bagian belakang molen. Sedangkan kendaraan berat molen hanya mengalami kerusakan ringan di bagian belakang,”ujar Baharudin Rasid, Sabtu (23/11/2024).

Microbus travel itu dikemudikan Abdulah Alfisyahr (25) warga Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat diduga mengantuk. Kemudian hilang kendali dan menabrak bagian belakang kendaraan berat molen.

Berdasarkan keterangan korban selamat, semenjak masuk Tol Cipularang, microbus travel beberapa kali oleng.

Semua korban tewas dan luka-luka masih berada di Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta. Mereka belum dijemput keluarganya.