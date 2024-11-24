1 Keluarga Meninggal Dunia akibat Longsor di Sumut

JAKARTA - Satu keluarga berjumlah empat orang tewas tertimbun tanah longsor di Desa Harang Julu, Kevamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (23/11/2024) dini hari.

“Tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan dua rumah warg dan tiga warung makan tertimbun longsor. Empat korban dilaporkan tertimbun,” kata Kepala Kantor SAR Medan, Mustari, Sabtu (23/11/2024).

Muatari menjelaskan keempat korban itu di antaranya Hermandianto (40), Lila Siregar (32), Azra (7), dan Dwi (5 bulan). Tim SAR langsung diterjunkan untuk mencari keempatnya.

"Tim dari Pos SAR Mandailing Natal kami kerahkan untuk operasi SAR, " terang Mustari, Kepala Kantor SAR Medan.

Adapun pada Pukul 14.20, tim SAR berhasil menemukan korban, masing-masing Hermandianto, Dwi dan Azra dalam keadaan meninggal dunia (MD). Operasi terus dilanjutkan hingga akhirnya korban keempat atas nama Lila juga berhasil ditemukan.

“Keempat korban (jenazah) selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga,” tandasnya.

