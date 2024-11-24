Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1 Keluarga Meninggal Dunia akibat Longsor di Sumut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |03:00 WIB
1 Keluarga Meninggal Dunia akibat Longsor di Sumut
Ilustrasi Korban Tewas.
A
A
A

JAKARTA - Satu keluarga berjumlah empat orang tewas tertimbun tanah longsor di Desa Harang Julu, Kevamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (23/11/2024) dini hari.

“Tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan dua rumah warg dan tiga warung makan tertimbun longsor. Empat korban dilaporkan tertimbun,” kata Kepala Kantor SAR Medan, Mustari, Sabtu (23/11/2024).

Muatari menjelaskan keempat korban itu di antaranya Hermandianto (40), Lila Siregar (32), Azra (7), dan Dwi (5 bulan). Tim SAR langsung diterjunkan untuk mencari keempatnya.

"Tim dari Pos SAR Mandailing Natal kami kerahkan untuk operasi SAR, " terang Mustari, Kepala Kantor SAR Medan.

Adapun pada Pukul 14.20, tim SAR berhasil menemukan korban, masing-masing Hermandianto, Dwi dan Azra  dalam keadaan meninggal dunia (MD). Operasi terus dilanjutkan hingga akhirnya korban keempat atas nama Lila juga berhasil ditemukan.

“Keempat korban (jenazah) selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga,” tandasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185651/longsor-0m7j_large.jpg
916 Personel Gabungan Dikerahkan Cari 16 Korban Longsor Banjarnegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185140/longsor-wEKs_large.jpg
Longsor Banjarnegara, Dua Korban Tewas Kembali Ditemukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement