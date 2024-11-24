Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Tukang Ojek Tewas Ditembak KKB Papua, Kedatangan Jenazahnya Disambut Histeris

Bugma , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |18:59 WIB
Tukang Ojek Tewas Ditembak KKB Papua, Kedatangan Jenazahnya Disambut Histeris
Jenazah tukang ojek korban penembakan KKB (Foto: Bugma/Okezone)
A
A
A

SULSEL - Tangis histeris mewarnai kedatangan jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (24/11/2024). Keluarga yang tak kuasa menahan duka bahkan pingsan saat jenazah dievakuasi masuk ke rumah duka.

Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah Imran (23), salah satu korban penembakan KKB tiba di rumah duka di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Salah seorang keluarga almarhum bahkan harus dievakuasi karena jatuh pingsan.

Imran bersama rekannya diketahui tewas ditembak KKB saat mencari motornya yang diduga disandera KKB di Puncak Jaya, Papua pada Kamis 21 November 2024 pagi. Namun, keluarga baru mendapat kabar jika Imran dan rekannya ditemukan tewas tertembak pada Kamis sore.

Menurut Akbar salah seorang keluarga Imran, korban sudah merantau di Papua selama kurang lebih 4 tahun dengan berprofesi sebagai tukang ojek.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183557/kkb-TrDv_large.jpg
Sikat KKB Papua, Kapolri: Brimob Jago Perang dalam Hutan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182184/kkb-zaGl_large.jpg
Komandan KKB Tewas Ditembak Usai Bacok Sejumlah Warga Secara Brutal, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181907/kkb-pnj4_large.jpg
Komandan KKB Jayainus Pogau Penembak 2 Brimob Ditangkap, Pelaku Dikenal Kejam dan Bengis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180421/kkb-vJzR_large.jpg
Brutal! KKB Serang Kompleks Pertokoan di Yahukimo, Tembaki Sejumlah Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179789/kkb-XcRF_large.jpg
Ini Tampang Bengis Dugwi Kogoya, Pentolan KKB Pembunuh Anggota Polres Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179732/kkb-sK7a_large.jpg
Dugwi Kogoya Pentolan KKB Paling Bengis Ditangkap, Pelaku Membunuh Polisi dan Warga Sipil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement