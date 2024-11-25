Lanud Sultan Hasanuddin Gelar Uji Coba Makan Bergizi, Komitmen TNI AU Dukung Program Pemerintah

MAKASSAR- Lanud Sultan Hasanuddin menggelar uji coba makan siang bergizi gratis dalam rangka mendukung program pemerintah. Acara tersebut berlokasi di Sekolah Angkasa dan SDN 56 Pattongtongan, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin (25/11/2024).

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayuaji G, mengatakan, uji coba makan bergizi Lanud Sultan Hasanuddin bertujuan untuk mengukur kesiapan pelaksanaan distribusi makanan sehat kepada para pelajar.

“Serta sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan lancar,”ujar Marsma TNI Bonang Bayuaji G.

Nantinya, kegiatan ini akan terus dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan program makan siang bergizi dapat berjalan lebih baik. “Terutama dalam distribusi ke sekolah-sekolah yang lebih luas di masa mendatang,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Personel Lanud Sultan Hasanuddin Letkol Adm Sidik Pramono. menjelaskan bahwa program makan bergizi dilaksanakan sebagai wujud komitmen TNI Angkatan Udara untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan makan bergizi.

“Program makan bergizi ini penting dalam pemenuhan gizi sejak dini sebagai pondasi untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujarnya.

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya asupan makanan bergizi bagi anak-anak. “Kami ingin kegiatan ini memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan dan kesehatan anak-anak, terutama dalam masa pertumbuhan,” katanya.