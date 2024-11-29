Advertisement
HOME NEWS BALI

Gempa M4,2 Guncang Kuta Selatan Bali Terasa hingga Banyuwangi 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |12:44 WIB
Gempa M4,2 Guncang Kuta Selatan Bali Terasa hingga Banyuwangi 
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang Kuta Selatan, Bali, Jumat (29/11/2024), pukul 11.49 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 57 km Tenggara Kuta Selatan pada koordinat 9.07 Lintang Selatan – 114.65 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 57 km. 

“Gempa (Update) Mag:4.2, 29-Nov-24 11:49:43 WIB, Lok:9.07 LS, 114.65 BT (Pusat gempa berada di laut 70 km barat daya Kuta Selatan Bali), Kedalaman: 57 Km Dirasakan (MMI) III Banyuwangi, III Denpasar, III Badung,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Sementara gempa dirasakan hingga Bayuwangi Jawa Timur.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

Topik Artikel :
Gempa Bali BMKG gempa
