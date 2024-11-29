Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Klaim Kemenangan 50,07 Persen Berdasarkan Data C1 KPU, Pramono: Sudah Tidak Ada Margin of Error Lagi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |11:07 WIB
Klaim Kemenangan 50,07 Persen Berdasarkan Data C1 KPU, Pramono: Sudah Tidak Ada <i>Margin of Error</i> Lagi
Pramono Anung Rano Karno
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menegaskan klaim deklarasi kemenangan 50,07 persen berdasarkan data hasil C1 KPU yang bertandatangan basah sehingga sudah tidak ada margin of error lagi. Sebab, hasil 50,07% merupakan hitungan real.

"Jadi kita berdasarkan rekap yang diambil dari KPUD Jakarta. Jadi yang kita sampaikan itu rekap dari KPUD Jakarta dan juga C1 yang kita miliki," kata Pramono kepada wartawan di Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024).

"Sehingga dengan demikian kenapa kemudian kami setelah mendapatkan data 100% baru deklarasi. Jadi ini sudah tidak ada margin of error lagi karena ini adalah real perhitungan yang ada," tambahnya.

Pramono menyebut bahwa data C1 terbuka bisa diakses publik sehingga tidak ada perdebatan lagi soal margin of error.

"Kalau semua teman-teman mau melakukan cross-check di website-nya sirekap KPUD atau KPU ada datanya. Jadi bukan data yang kami miliki tapi data yang juga dimiliki oleh publik secara terbuka. Sehingga tidak ada perdebatan lagi mengenai margin of error. Jadi itu yang kami sampaikan," ungkapnya.

 

