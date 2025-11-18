Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

11 Raperda Mangkrak! Pramono Optimis Akan Disahkan hingga Akhir 2025

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |07:11 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku optimistis belasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang belum disahkan akan disahkan hingga akhir 2025.

Hal ini ia sampaikan usai menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11/2025).

Meski optimis bakal mengesahkan menjadi Perda, Pramono menyampaikan bila segala sesuatu yang ditargetkan bisa saja tidak terpenuhi. 

"Pasti enggak semua target itu kan bisa terpenuhi, tetapi kami sedang mengupayakan, mudah-mudahan 10 sampai 12 Perda bisa terpenuhi," ujar Pramono kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa belasan Raperda yang tak kunjung disahkan lantaran tak adanya penjadwalan khusus untuk membahas hal tersebut. Kini setelah adanya rapat koordinasi, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sepakat akan membahas soal Perda setiap hari Selasa.

"Di antaranya kan gini, dulu enggak terschedule, sekarang kita atur terschedule dengan baik dan setiap hari Selasa kita gunakan sebagai hari untuk pembahasan Perda," ucap dia.

 

Halaman:
1 2 3
      
