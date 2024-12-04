Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tertutup Longsor, Jalan Nasional Menuju Ibukota Kabupaten Sukabumi Lumpuh Total

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |13:03 WIB
Tertutup Longsor, Jalan Nasional Menuju Ibukota Kabupaten Sukabumi Lumpuh Total
Longsor Palabuhanratu Sukabumi
A
A
A

SUKABUMI - Ruas Jalan Nasional Palabuhanratu - Cibadak tepatnya di Kampung Cibogo, Desa Bojonggaling, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, lumpuh total akibat longsor yang terjadi pada Rabu (4/12/2024).  

Material longsor menutup seluruh badan jalan, menghentikan akses kendaraan roda dua dan empat dari arah Palabuhanratu ke Sukabumi maupun sebaliknya. 

Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga dan pegawai negri sipil yang hendak bekerja di pusat pemerintah terganggu, lantaran tanpa jalur alternatif yang tersedia.  

Adi (28), warga setempat, menyebut longsor terjadi sekitar pukul 09.10 WIB. "Semua jalan tertutup, tidak bisa dilalui dari kedua arah. Material longsor menutupi seluruh badan jalan," kata Adi. 

Ia juga menjelaskan bahwa tanah di lokasi masih bergerak, sehingga evakuasi belum dapat dilakukan.  

"Sampai sekarang, petugas belum datang, dan tanah di lokasi masih labil," tambahnya.  

 

Halaman:
1 2
      
