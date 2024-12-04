Breaking News! Jembatan Cisantri Ambruk, Jalur Wisata Geopark Ciletuh Lumpuh Total

SUKABUMI - Jembatan Cisantri yang menjadi penghubung utama menuju Objek Wisata Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ambruk diterjang derasnya luapan sungai pada Rabu (4/12/2024).

Peristiwa ini mengakibatkan lumpuh totalnya ruas jalan provinsi yang menghubungkan Palabuhanratu dengan Ciemas.

Pantauan Okezone di lokasi, jembatan tersebut mengalami kerusakan parah pada sambungannya, menciptakan rongga besar yang tidak memungkinkan kendaraan maupun pejalan kaki untuk melintas.

Akibatnya, jalur vital menuju kawasan wisata Geopark Ciletuh terputus. Sehingga mengakibatkan masyarakat maupun wisatawan tidak bias melintas.

"Jembatan ini adalah satu-satunya akses utama yang menghubungkan wilayah Palabuhanratu ke Ciemas," ujar Didi (42), seorang warga sekitar.

Jembatan ini diketahui berfungsi sebagai jalur utama distribusi logistik dan arus wisatawan yang mengarah ke kawasan Geopark Ciletuh, salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Sukabumi.

Dengan putusnya jembatan tersebut, aktivitas ekonomi dan wisata di wilayah tersebut terancam lumpuh total.