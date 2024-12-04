Diterjang Hujan Deras 2 Hari, 9 Wilayah Sukabumi Longsor 1 Korban Tewas Tertimbun

SUKABUMI - Hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan bencana longsor di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi pada Rabu (4/12/2024). Tercatat 9 titik longsor dengan 1 korban meninggal dunia dan 1 orang dilaporkan tertimbun sedang dalam pencarian petugas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, merilis lokasi bencana longsor terjadi di:

1. Kampung Cisaat, RT 01/02, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan.

2. Kampung Cimapag, RT 04/04, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok.

3. Kampung Cikawung RT 01/03, Desa Babakan Panjang, Kecamatan Nagrak.

4. Kampung Cileutik RT 01/04, Desa Cibaregbeg, Kecamatan Sagaranten.

5. Kampung Sawahbera RT 10/08, Desa Loji, Kecamatan Simpenan.

6. Kampung Babadan RT 02/30, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu.

7. Kampung Nyomplong RT 02/03, Desa Hegarmamah, Kecamatan Warungkiara.

8. Kampung Ciaul II RT 14/04, Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong.

9. Gunung Baen, Desa Karangjaya, Kecamatan Gegerbitung.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena menggatakan, wilayah Kabupaten Sukabumi diguyur hujan deras selama 2 hari mengakibatkan terjadinya bencana longsor.

"Menurut informasi dari camat, 1 korban jiwa anak-anak terkena longsoran di daerah Kecamatan Simpenan. Untuk identitas atau inisialnya sedang dalam proses laporan," ujar Deden saat ditemui di Pendopo Kabupaten Sukabumi.

Lebih lanjut Deden menjelaskan, material longsoran yang menerjang tempat tinggal korban, mendorong perabotan lemari yang berada di dalam rumah sehingga menimpa korban dan mengakibatkan meninggal dunia.