Ponsel Warga Caloifornia Sempat Berdering Usai Gempa M7, Peringatan Tsunami Dicabut

CALIFORNIA - Usai California utara, Amerika Serikat, diguncang gempa dengan magnitudo (M) 7,0 ponsel-ponsel berdering di seluruh wilayah, memperingatkan akan adanya guncangan dan memberikan waktu yang cukup untuk bersiap dan berlindung.

Dilansir dari The Guardian, peringatan tsunami juga terdengar bagi sedikitnya 5,3 juta orang di pesisir California dan Oregon, memperingatkan akan adanya gelombang besar, arus kuat, dan banjir pesisir yang dapat berlangsung hingga sore hari.

Setelah peringatan tersebut, kereta Bay Area Rapid Transit dihentikan sementara stasiun bawah tanah dibersihkan, penundaan besar diumumkan di seluruh sistem, dan pemadam kebakaran San Francisco mulai membersihkan pantai.

Peringatan tsunami dicabut segera setelah tengah hari, ketika para pejabat mengumumkan bahwa risiko tertinggi telah mereda.

Beberapa daerah yang terkena dampak, terutama yang terletak di dekat pantai dan baru saja diguyur hujan, mungkin rentan terhadap tanah longsor, menurut data United States Geological Survey (USGS).

Tidak ada laporan kerusakan yang tersedia, namun USGS mengeluarkan “peringatan kuning” yang menandakan bahwa “beberapa kerusakan mungkin terjadi dan dampaknya relatif terbatas”.

“Secara keseluruhan, penduduk di wilayah ini tinggal di bangunan yang tahan terhadap guncangan gempa, meskipun ada bangunan yang rentan,” kata USGS dalam buletinnya, seraya mencatat bahwa konstruksi batu bata mempunyai risiko paling tinggi.