INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,6 Guncang Pidie Aceh Dipicu Aktivitas Sesar Besar Sumatera

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |23:52 WIB
Gempa M4,6 Guncang Pidie Aceh Dipicu Aktivitas Sesar Besar Sumatera
Ilustrasi gemp (Foto: Freepik)
A
A
A

PIDIE - Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 4,6 mengguncang Kabupaten Pidie dan sekitarnya, Provinsi Aceh, pada Rabu 4 Desember 2024, pukul 21.21 WIB. Gempa dangkal yang berlokasi di darat dipicu aktivitas Sesar Besar Sumatera pada Segmen Aceh-Central.

Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho menerangkan, hasil analisis BMKG menunjukkan, bahwa gempa bumi itu berkekuatan M 4,6. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.94° Lintang Utara (LU) dan 95.98° Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 33 kilometer BaratDaya Kabupaten Pidie Jaya di kedalaman 10 kilometer.

Hendro Nugroho menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatra pada segmen Aceh-Central.

"Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi itu dirasakan di daerah Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie dengan skala intensitas III-IV MMI atau pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela dan pintu berderik serta dinding berbunyi," sebut Hendro Nugroho kepada MPI, Rabu (4/12/2024).

Kemudian, sambung Hendro Nugroho, dirasakan di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar dengan skala intensitas II MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

