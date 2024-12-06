Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terancam Dimakzulkan, Presiden Korsel Diisukan Akan Umumkan Darurat Militer Baru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |09:42 WIB
Terancam Dimakzulkan, Presiden Korsel Diisukan Akan Umumkan Darurat Militer Baru
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, 3 Desember 2024. (Foto: X)
A
A
A

SEOUL - Pemimpin partai berkuasa Korea Selatan mengatakan pada Jumat, (6/12/2024) bahwa Presiden Yoon Suk Yeol perlu dicopot dari jabatannya demi keselamatan negara setelah mencoba memberlakukan darurat militer. Namun, Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon belum mendesak anggota partainya untuk memberikan suara guna memaksulkzn Yoon.

Yoon pada Selasa, (3/12/024) secara mengejutkan mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan darurat militer untuk membasmi "kekuatan anti-negara" dan mengatasi lawan politik yang menghalangi. Ia membatalkan penetapan itu sekira enam jam kemudian etelah parlemen, termasuk beberapa anggota partainya, memberikan suara untuk menentang dekrit tersebut.

Berbicara setelah rapat partai di parlemen pada Jumat, Han Dong-hoon mengatakan Yoon telah memerintahkan penangkapan sejumlah politisi terkemuka dengan alasan bahwa mereka termasuk di antara "pasukan anti-negara" selama darurat militer.

Pada Kamis, (5/12/2024) partai yang berkuasa mengatakan menentang pemakzulan, tetapi Han menyarankan bahwa pendirian itu mungkin berubah mengingat "bukti kredibel" bahwa Yoon bermaksud untuk menangkap dan menahan para pemimpin politik di Gwacheon, tepat di selatan Seoul.

"Saya katakan kemarin bahwa saya akan mencoba untuk tidak meloloskan pemakzulan ini untuk mencegah kerusakan pada rakyat dan pendukung yang disebabkan oleh kekacauan yang tidak dipersiapkan, tetapi saya percaya bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk Yeol segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya mengingat fakta-fakta yang baru terungkap," kata Han, sebagaimana dilansir Reuters.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189251//presiden_korea_selatan_lee_jae_myung-o5S3_large.jpg
Marak Skandal Suap, Presiden Korsel Minta Gereja Unifikasi Dibubarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189121//menteri_kelautan_korsel_chun_jae_soo-X60q_large.jpg
Menteri Kelautan Korsel Berencana Mundur Usai Dituduh Terima Dana Gereja Unifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/16/3187146//kamera_ip-OoGf_large.jpg
120 Ribu Lebih Kamera Rumah di Korsel Diretas, Digunakan untuk Eksploitasi Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184664//kapal_feri_queen_jenovia_2_kandas_di_korsel-KtUg_large.jpg
Kapal Feri Membawa 267 Orang Kandas di Korsel, 27 Penumpang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/25/3183887//indahnya_winter_di_busan-1Ndq_large.JPG
5 Destinasi Wisata yang Wajib Dikunjungi di Korea saat Winter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182021//ilustrasi-34in_large.jpg
Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut, Rudal Diduga Jatuh Dekat Wilayah Jepang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement