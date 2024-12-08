Kebakaran Hebat Melanda Pabrik Garmen di Magelang, 16 Damkar Diterjunkan

MAGELANG - Sebuah pabrik garmen konveksi pakaian di Magelang, Jawa Tengah ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Pabrik garmen milik PT Anugerah Abadi Magelang itu tepatnya berada di kawasan industri Desa Giri Rejo, Kecamatan Tempuran. Di lokasi, tampak api terus membesar dan membubung tinggi serta membakar bagian pabrik pakaian.

Kebakaran pertama kali terjadi sekira pukul 12.00. Petugas yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Mobil pemadam diterjunkan dari pemadam kebakaran kota dan kabupaten Magelang.

Menurut Kepala Damkar Magelang, Edi Priyanta, proses pemadaman api pun terkendala lantaran jauhnya sumber air yang digunakan untuk memadamkan api yang membakar pabrik.

"Ada kendala saat pemadaman pabrik yang terbakar yakni jauhnya sumber air," ujarnya.