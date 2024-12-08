Kapal Lorena Sari Angkut Puluhan Orang Tenggelam, 1 Orang Dikabarkan Hilang

SITUBONDO - Peristiwa kecelakaan laut terjadi di perairan Madura-Situbondo, sebuah kapal layar motor yang mengangkut 51 orang penumpang tenggelam. Beruntung para penumpang berhasil diselamatkan kapal lain yang kebetulan melintas di lokasi kejadian.

Kapal yang tenggelam yaitu Fajar Lorena Sari. Kapal ini tenggelam beberapa jam saat perjalanan dari Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura ke pelabuhan Kalbut Situbondo pada Minggu (8/12/2024) sore.

Beruntung para penumpang kapal motor ini berhasil dievakuasi kapal kargo KM Berlian Selatan yang kebetulan melintas di lokasi tenggelamnya kapal kayu tersebut.

"Keluarga kami ada 15 orang kebetulan ada acara jadi bareng-bareng berangkatnya," ujar Masdari, salah seorang kerabat penumpang kapal.

Berdasarkan informasi sementara, ada satu orang penumpang yang meninggal dan satu orang hilang. Sementara penumpang lainnya selamat.

Saat ini, kapal kargo yang mengevakuasi penumpang kapal tersebut dalam perjalanan ke Pelabuhan Jangkar.

(Arief Setyadi )