HOME NEWS JATENG

Reaksi Orangtua Gamma Usai Aipda Robig Dipecat dan Jadi Tersangka: Saya Marah!

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |02:08 WIB
Reaksi Orangtua Gamma Usai Aipda Robig Dipecat dan Jadi Tersangka: Saya Marah!
Orangtua Gamma mengaku marah atas tindakan Aipda Robig yang menembak anaknya (Foto : MNC Media)
SEMARANG – Andi Prabowo (44) ayah dari Gamma Rizkynata Oktafandy (17) siswa SMKN 4 Semarang yang juga anggota paskibra setempat korban tewas akibat penembakan Aipda Robig Zaenudin (38) anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, ikut hadir di sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) di Mapolda Jateng, Senin (9/12/2024).

Andi Prabowo datang didampingi juru bicara keluarga yang juga kakek Gamma, Subambang dan kuasa hukumnya Zainal Abidin Petir. Mereka tampak masuk ruang sidang KKEP di akhir-akhir jelang putusan.

Ia mengatakan sampai saat ini belum bisa mengikhlaskan kepergian putranya. Dia juga baru kali pertama melihat Aipda Robig, pelaku pembunuhan anaknya.

“Saya marah sekali melihat yang membunuh anak saya,” kata Andi sesaat sebelum memasuki ruang sidang KKEP.

Dia memang berharap Aipda Robig dihukum setimpal dengan perbuatannya. Selain dipecat dari dinas Polri, juga diproses pidana umumnya.

Kuasa hukum keluarga Gamma, Zainal Abidin Petir menyebut dipecatnya Aipda Robig dari dinas Polri sudah sesuai dengan perkiraan dan analisa pihak keluarga.

“Sudah sesuai analisa kami, karena apa? Ada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penembakan, di mana salah satunya meninggal dunia, yang bersangkutan tidak dalam rangka menjalanakan tugas, dan tidak dalam kondisi nyawa terancam,” kata Petir.

Itu artinya, sambungnya, apa ng dilakukan Aipda Robig sewenang-wenang. Perbuatan yang dilakukan oleh polisi dengan kekuatan senjata secara sewenang-wenang pasti putusannya maksimal, yaitu PTDH. "Sejak awal kan saya sudah ngomong gitu, sudah jelas kok,” lanjutnya.

 

