INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemandangan Natal di Vatikan Tampilkan Patung Yesus Dibalut Keffiyeh, Simbol Perdamaian untuk Palestina

Naomi Angelina Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |08:05 WIB
Paus Fransiskus meresmikan pemandangan Natal di Vatikan yang menampilkan bayi Yesus dibalut keffiyeh. (Foto: X)
VATICAN CITY – Bayi Yesus yang dibaringkan di atas keffiyeh, syal tradisional Palestina, menjadi salah satu bagian dari pemandangan Natal musiman yang diresmikan oleh Paus Fransiskus. Penggunaan keffiyeh dalam pemandangan Natal ini menjadi sebuah simbol perdamaian untuk Palestina.

Pemandangan Natal bertajuk "Nativity of Bethlehem 2024" yang dipamerkan di Aula Paulus VI diresmikan oleh Paus Fransiskus pada Sabtu, (7/12/2024). Pemandangan Natal ini dirancang dua seniman dari Betlehem, Johny Andonia dan Faten Nastas Mitwasi.
 

Struktur utama pemandangan natal ini hampir setinggi 3 meter dan dilengkapi dengan rak-rak yang menampilkan berbagai adegan natal. Patung tersebut terbuat dari kayu zaitun, serta mutiara, batu, keramik, kaca, kain flanel, dan kain.

Meski bukan pemandangan utama di Lapangan Santo Petrus, patung ini tetap menjadi simbol kuat di tengah seruan Paus Fransiskus untuk perdamaian.

"Mengingat saudara-saudari kita, yang di sana (di Betlehem) dan di bagian dunia lainnya, menderita akibat tragedi perang," ujar Paus dalam pidatonya, sebagaimana dilansir Times of Israel.

"Sudah cukup dengan perang, cukup dengan kekerasan!" tambahnya. Paus juga mengutuk industri senjata yang menurutnya berkembang di atas perang dan kematian.

Paus Fransiskus juga menerima plakat "Bintang Betlehem" dari dua anak Palestina yang bertuliskan pesan "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, bagi orang-orang yang berkenan" dalam bahasa Arab dan Latin. Pembuatan dan penampilan pemandangan natal ini diorganisir oleh Komite Presiden Tertinggi Urusan Gereja di Palestina, bagian dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), bersama dengan kedutaan Palestina di Vatikan serta sejumlah lembaga lokal di Betlehem.

 

