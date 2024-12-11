Kedubes Inggris Rayakan 75 Tahun Hubungan Diplomatik dengan Indonesia

Kedubes Inggris rayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan menyoroti sejumlah hal. Di antaranya adalah capaian dalam membangun kemitraan hebat yang bermanfaat bagi masyarakat.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey mengatakan, pihaknya menilai perayaan ke-75 tahun itu sebagai langkah untuk melakukan kerjasama yang lebih erat lagi antara kedua negara.

"Kami akan fokus pada persatuan strategis antara dua negara. Terutama tentang bagaimana kita bisa mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia dan United Kingdom," kata Dominic di Hutan Kotan By Plataran GBK, Jakarta, Rabu (11/12/2024) malam.

Selain itu, kata Dominic, pihaknya juga akan terus mendukung bidang pertahanan dan keamanan, terutama di tengah sulitnya situasi geopolitik.

"Dan bagaimana kita bisa bekerjasama untuk mendukung lingkungan, dan bekerjasama untuk memastikan kita memiliki planet yang bisa kita hidupkan sekarang hingga masa depan 75 tahun dan lebih," ucapnya.