Pria Ini Ingin Nikahkan Mantan Istri dengan Anak Kandungnya, Dikecam Keluarga hingga Dihujani Bacokan

MUSI RAWAS - Peristiwa tragis dialami Kristian (44) seorang pria warga Kelurahan Muara Lakitan, ditempatnya di SP I Trans Subur Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan yang ingin menikahkan anak kandungnya dengan mantan istrinya terdahulu, namun malah mengalami luka tusuk akibat ditikam oleh suami mantan istrinya, Ujang (50), Selasa (10/12/2024).

Kapolres Musi Rawas AKBP Andi Supriadi melalui Kasat Reskrim IPTU Ryan Tiantoro Putra membenarkan adanya peristiwa penganiayaan tersebut yang berawal dari anak dari Kristian bersama mantan istri, Nurlela ingin menikah.

Selanjutnya Neni (anak korban dan mantan istrinya-red) meminta izin dengan ayah kandungnya, Kristian, untuk menikah. Akan tetapi mantan istri Kristian atau ibunya Neni, Nurlela tidak mau kalau anaknya menikah dikediaman ayah kandungnya di Kelurahan Muara Lakitan, inginnya menikah ditempatnya di SP I Trans Subur Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan.

“Nurlela pun mengancam mantan suaminya, Kristian untuk tidak menikahkan anak mereka. Jika masih nekat maka akan dibunuh,” katanya.

Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Nurlela (mantan istri korban-red) menghubungi korban meminta menunggu dirumahnya saja karena ia sudah dalam perjalanan.

Namun korban menolak. Korban menjawab tidak usah ke rumah biarlah ia yang kerumah mantan istrinya tersebut.

Namun sambungan telpon dimatikan oleh korban oleh karena dicegah pelapor, Yunida yang merupakan istri korban yang sekarang. Sehingga akhirnya korbanpun mengurungkan niatnya ingin datang ke rumah Nurlela dan selanjutnya pergi tidur.

"Sekitar pukul 23.00 WIB datanglah, Yosep teman korban ke rumah dan bertemu dengan korban, lalu mereka duduk di depan rumah. Dan tidak tahu mungkin karena tersinggung dan terpancing emosi sang istri (mantan istri korban), tiba-tiba datang pelaku, Ujang yang mengendarai sepeda motor Bison. Lalu turun dengan membawa senjata api laras pendek dan langsung mengarahkan ke korban.

“Karena kaget seketika korban langsung merebut senjata api tersebut, yang saat itu terlihat oleh anak-anak korban. melihat kejadian itu anak-anaknya turut membantu, kemudian senjata api tersebut berhasil direbut oleh korban," kata Ryan.