HOME NEWS JABAR

Di Depan Ratusan Petani, Kepala BNN Sebut Pengedar Narkoba Merusak Kualitas Manusia!

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |14:51 WIB
Di Depan Ratusan Petani, Kepala BNN Sebut Pengedar Narkoba Merusak Kualitas Manusia!
Kepala Badan Narkotika Nasional Marthinus Hukom (foto: dok ist)
INDRAMAYU - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Marthinus Hukom memberikan piagam penghargaan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada Dirut PT PG Rajawali II Jatitujuh, Pj. Bupati Majalengka, Bupati Indramayu, Ketua MUI Jawa Barat, Kuwu Desa Tunggul Payung, Kuwu Desa Amis, dan Kuwu Desa Tugu. 

Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat pada Lingkungan Masyarakat yang dilaksanakan di PT PG Rajawali II Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat, pada Senin 10 Desember 2024.

Selain itu, BNN juga melaksanakan pembacaan Ikrar Petani Tebu Anti Narkoba sebagai janji moral untuk menolak narkoba dan segala bentuk ancamannya. Kegiatan ini dihadiri oleh 250 petani tebu yang berasal dari Desa Amis, Desa Tugu, Desa Tunggul Payung, dan Desa Sumber Wetan.

Kepala BNN, Marthinus Hukom mengungkapkan, bahwa Ikrar Petani Tebu Anti Narkoba yang difasilitasi oleh PT PG Rajawali II Jatitujuh ini merupakan momentum luar biasa untuk membuktikan bahwa dunia usaha seperti PT PG Rajawali II memiliki komitmen berkolaborasi dengan BNN dalam membangun kesadaran kepada para pegawainya akan isu narkotika yang semakin mengkhawatirkan.

"Adapun komitmen kita pada hari ini telah mendukung dan mengaplikasikan yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Marthinus dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

 

