Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Bus Putra Raflesia Terjun ke Jurang Sedalam 70 Meter hingga Meledak, 3 Orang Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |12:37 WIB
Breaking News! Bus Putra Raflesia Terjun ke Jurang Sedalam 70 Meter hingga Meledak, 3 Orang Tewas
Bus Putra Raflesia Terjun ke Jurang Sedalam 70 Meter hingga Meledak, 3 Orang Tewas
A
A
A

LAMPUNG BARAT - Sebuah bus masuk ke dalam jurang sedalam 70 meter di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Akibat peristiwa tragis tersebut, bus meledak hingga terbakar dan menewaskan 3 orang.

Adapun korban tewas yakni sopir bus bernama Muhammad Sofyan dan dua orang penumpang atas nama Dedi Aditya warga Lebak Bulus dan Karta Jaya Sitepu warga Tambun Selatan.

Dalam video yang diterima Okezone kondisi Bus PO Putra Raflesia bernomor polisi BD 7089 AU itu terlihat terbakar di dalam jurang.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra mengatakan, peristiwa tragis tersebut terjadi pada Rabu (11/12/2024) pukul 21.00 WIB.

"Tadi malam terjadi lakalantas tunggal satu unit bus terjatuh ke dalam jurang sedalam 70 meter dan terbakar yang menyebabkan ada 3 orang meninggal dunia," ujar Alsyahendra, Kamis (12/12).

Kapolres mengungkapkan, korban tewas dalam bus bermuatan 8 orang tersebut merupakan sopir bus dan dua penumpangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190795//kereta_bandara-7NhV_large.jpg
Kereta Bandara Tabrak Mobil di Lintasan Stasiun Poris, Perjalanan KRL Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643//kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190611//kecelakaan_lalu_lintas-dEMY_large.jpg
Terjatuh dari Motor, Pemuda 21 Tahun Tewas Terlindas Bus Mini Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/614/3190433//ilustrasi-ZMgT_large.jpg
Apa Hukumnya Jika Tak Sengaja Menabrak Kucing? Ini Penjelasan dan Dalilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253//prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559//mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement