Breaking News! Bus Putra Raflesia Terjun ke Jurang Sedalam 70 Meter hingga Meledak, 3 Orang Tewas

LAMPUNG BARAT - Sebuah bus masuk ke dalam jurang sedalam 70 meter di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Akibat peristiwa tragis tersebut, bus meledak hingga terbakar dan menewaskan 3 orang.

Adapun korban tewas yakni sopir bus bernama Muhammad Sofyan dan dua orang penumpang atas nama Dedi Aditya warga Lebak Bulus dan Karta Jaya Sitepu warga Tambun Selatan.

Dalam video yang diterima Okezone kondisi Bus PO Putra Raflesia bernomor polisi BD 7089 AU itu terlihat terbakar di dalam jurang.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra mengatakan, peristiwa tragis tersebut terjadi pada Rabu (11/12/2024) pukul 21.00 WIB.

"Tadi malam terjadi lakalantas tunggal satu unit bus terjatuh ke dalam jurang sedalam 70 meter dan terbakar yang menyebabkan ada 3 orang meninggal dunia," ujar Alsyahendra, Kamis (12/12).

Kapolres mengungkapkan, korban tewas dalam bus bermuatan 8 orang tersebut merupakan sopir bus dan dua penumpangnya.