Gempa M3,9 Guncang Lembata NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Lembata, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (14/12/2024), sekira pukul 18.10 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.73 Lintang Selatan - 123.60 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.9, 14-Dec-2024 18:10:50WIB, Lok:7.73LS, 123.60BT (83 km TimurLaut LEMBATA-NTT), Kedlmn:232 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.



(Awaludin)