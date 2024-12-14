JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Lembata, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (14/12/2024), sekira pukul 18.10 WIB.
Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.73 Lintang Selatan - 123.60 Bujur Timur.
"#Gempa Mag:3.9, 14-Dec-2024 18:10:50WIB, Lok:7.73LS, 123.60BT (83 km TimurLaut LEMBATA-NTT), Kedlmn:232 Km," tulis BMKG.
Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.
"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.
(Awaludin)