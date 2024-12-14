Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,3 Guncang Melonguane Sulut

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |06:53 WIB
Gempa M4,3 Guncang Melonguane Sulut
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) pada Sabtu (14/12/2024).

"Gempa Mag:4.3, 14-Dec-2024 06:32:36 WIB," tulis BMKG melalui akun media sosialnya.

Lokasi koordinat gempa berada pada 4.60 Lintang Utara (LU)-126.48 Bujur Timur (BT). Sementara pusat gempa berada pada 70 km Barat Laut Melonguane.

Kedalaman 13 Kilometer. "BMKG Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," imbuhnya.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Sulut gempa
