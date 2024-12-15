Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

HT: Partai Perindo Hadir untuk Memperjuangkan Indonesia Lebih Baik

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |01:12 WIB
HT: Partai Perindo Hadir untuk Memperjuangkan Indonesia Lebih Baik
Ketua Majelis Persatuan DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkap, kehadiran partainya untuk memperjuangkan Indonesia agar dapat menjadi lebih baik.

"Partai Perindo hadir untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Partai Perindo hadir untuk Indonesia yang sejahtera," kata HT dalam puncak perayaan HUT ke-10 Partai Perindo di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024) malam.

HT mengatakan, partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu berpacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut tujuan berbangsa dan benegara secara jelas.

"Yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ada tiga yang penting. Yang kedua, memajukan sejahteraan umum. Jadi masyarakat kita harus dilindungi, masyarakat kita harus sejahterakan," katanya.

Ketiga, sambungnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, harus terdidik dengan baik. Kemudian keempat, ikut ambil bahagia dalam menjaga ketertiban dunia. "Karena kita merupakan bagian dari pada dunia global," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement