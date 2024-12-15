HT: Partai Perindo Hadir untuk Memperjuangkan Indonesia Lebih Baik

JAKARTA - Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkap, kehadiran partainya untuk memperjuangkan Indonesia agar dapat menjadi lebih baik.

"Partai Perindo hadir untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Partai Perindo hadir untuk Indonesia yang sejahtera," kata HT dalam puncak perayaan HUT ke-10 Partai Perindo di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024) malam.

HT mengatakan, partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu berpacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut tujuan berbangsa dan benegara secara jelas.

"Yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ada tiga yang penting. Yang kedua, memajukan sejahteraan umum. Jadi masyarakat kita harus dilindungi, masyarakat kita harus sejahterakan," katanya.

Ketiga, sambungnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, harus terdidik dengan baik. Kemudian keempat, ikut ambil bahagia dalam menjaga ketertiban dunia. "Karena kita merupakan bagian dari pada dunia global," sambungnya.