Hujan Seharian, Makassar Dikepung Banjir

MAKASSAR - Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali dikepung banjir, usai diguyur hujan sejak Minggu (15/12/2024). Akibatnya kemacetan parah terjadi di jalan-jalan pusat kota.

Dari pantauan, hujan yang mengguyur kota daeng mengakibatkan banjir dan genangan air terjadi di mana-mana, seperti di Jalan AP Pettarani. Di lokasi ini kendaraan pun mengular hingga beberapa kilometer.

Kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Penghibur di wilayah Pantai Losari, begitu juga di Jalan Veteran, Jalan Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo (wilayah kantor gubernur Sulsel).

"Terjadi banjir di mana-mana, seperti di jalan utama yakni Jalan AP Pettarani, kawasan Flyover, Jalan di depan kantor gubernur, kawasan pantai dan Jalan Hasanuddin," ujar salah seorang warga Makassar, Fatih kepada MNC Portal, Minggu (15/12/2024).

Selain jalan-jalan di pusat kota, wilayah langganan banjir juga tidak luput dari banjir seperti Perumnas Antang Blok 10 kawasan BTP (Tamalanrea) hingga di kawasan Jalan Sulawesi Makassar.

"Banjir dan genangan air merata di mana-mana setelah hujan seharian sejak dini hari, terutama wilayah langganan banjir, yakni di kawasan Perumnas Antang, Tamalanrea," ungkap warga Makassar lainnya, Rudi Syarif.

Bahkan di wilayah Perumnas Antang Blok 10 air tidak hanya menggenangi akses jalan tetapi puluhan rumah juga sudah mulai terendam, bahkan warga sudah mulai mengungsikan kendaraan mereka ke jalan yang lebih aman.