Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Hujan Seharian, Makassar Dikepung Banjir

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |22:54 WIB
Hujan Seharian, Makassar Dikepung Banjir
Makassar dikepung Banjir
A
A
A

MAKASSAR - Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali dikepung banjir, usai diguyur hujan sejak Minggu (15/12/2024). Akibatnya kemacetan parah terjadi di jalan-jalan pusat kota. 

Dari pantauan, hujan yang mengguyur kota daeng mengakibatkan banjir dan genangan air terjadi di mana-mana, seperti di Jalan AP Pettarani. Di lokasi ini kendaraan pun mengular hingga beberapa kilometer. 

Kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Penghibur di wilayah Pantai Losari, begitu juga di Jalan Veteran, Jalan Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo (wilayah kantor gubernur Sulsel). 

"Terjadi banjir di mana-mana, seperti di jalan utama yakni Jalan AP Pettarani, kawasan Flyover, Jalan di depan kantor gubernur, kawasan pantai dan Jalan Hasanuddin," ujar salah seorang warga Makassar, Fatih kepada MNC Portal, Minggu (15/12/2024). 

Selain jalan-jalan di pusat kota, wilayah langganan banjir juga tidak luput dari banjir seperti Perumnas Antang Blok 10 kawasan BTP (Tamalanrea) hingga di kawasan Jalan Sulawesi Makassar. 

"Banjir dan genangan air merata di mana-mana setelah hujan seharian sejak dini hari, terutama wilayah langganan banjir, yakni di kawasan Perumnas Antang, Tamalanrea," ungkap warga Makassar lainnya, Rudi Syarif. 

Bahkan di wilayah Perumnas Antang Blok 10 air tidak hanya menggenangi akses jalan tetapi puluhan rumah juga sudah mulai terendam, bahkan warga sudah mulai mengungsikan kendaraan mereka ke jalan yang lebih aman. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191238//nataru-JLgV_large.jpg
Potensi Wilayah Hadapi Cuaca Buruk, Menhub Minta Operator Transportasi Utamakan Keselamatan Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/18/3191162//jalanan_di_dubai_tergenang_air_setelah_hujan_deras-Vm2e_large.jpg
Hujan Deras Ubah Jalanan di Dubai Sungai, Puluhan Penerbangan Dibatalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/482/3191143//liburan_sehat-FWnC_large.jpg
4 Tips Tetap Sehat saat Liburan di Luar Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191094//purbaya-JnAo_large.jpg
Baju Reject Ekspor untuk Korban Bencana Sumatera, Begini Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191100//rsud_aceh_tamiang_kembali_beroperasi_usai_banjir-fcU2_large.jpg
Potret RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191087//mobil_tangki_distribusikan_air_bersih_ke_masyarakat_tapanuli_tengah-EoHZ_large.jpg
Sistem Perairan di Tapanuli Tengah Terdampak Banjir, 7 Mobil Tangki Distribusikan Air Bersih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement