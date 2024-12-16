Gempa Besar M5,0 Pariaman Sumbar Dirasakan hingga Kepulauan Mentawai

JAKARTA - Gempa besar berkekuatan M5,0 mengguncang Pariaman, Sumatera Barat, Senin 16 Desember 2024, pukul 10.50 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 78 km Barat Daya Pariaman Sumatera Barat pada kedalaman 20 Kilometer di lokasi 1.22 Lintang Selatan dan 99.76 Bujur Timur.

"Telah terjadi gempabumi mag:5.0, lokasi: Pusat gempa berada di laut 78 km barat daya Pariaman, waktu:16 Desember 2024 10:50:04 WIB, kedalaman:20 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG juga melaporkan gempa ini dirasakan dengan skala (MMI) III-IV Kota Padang, III-IV Pasaman Barat, III-IV Padang Pariaman, III-IV Agam, III-IV Mentawai, II-III Padang Panjang, II-III Bukittinggi, II-III Solok, II-III Solok Selatan.

BMKG menegaskan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Namun, BMKG meminta hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.