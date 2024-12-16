Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Besar M5,0 Pariaman Sumbar Dirasakan hingga Kepulauan Mentawai

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |11:19 WIB
Gempa Besar M5,0 Pariaman Sumbar Dirasakan hingga Kepulauan Mentawai
Gempa Besar M5,0 Pariaman Sumbar Dirasakan hingga Kepulauan Mentawai
A
A
A

JAKARTA - Gempa besar berkekuatan M5,0 mengguncang Pariaman, Sumatera Barat, Senin 16 Desember 2024, pukul 10.50 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. 

Sementara itu, pusat gempa berada di 78 km Barat Daya Pariaman Sumatera Barat pada kedalaman 20 Kilometer di lokasi 1.22 Lintang Selatan dan 99.76 Bujur Timur.

"Telah terjadi gempabumi mag:5.0, lokasi: Pusat gempa berada di laut 78 km barat daya Pariaman, waktu:16 Desember 2024 10:50:04 WIB, kedalaman:20 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG juga melaporkan gempa ini dirasakan dengan skala (MMI) III-IV Kota Padang, III-IV Pasaman Barat, III-IV Padang Pariaman, III-IV Agam, III-IV Mentawai, II-III Padang Panjang, II-III Bukittinggi, II-III Solok, II-III Solok Selatan.

BMKG menegaskan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Namun, BMKG meminta hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191319//gempa-aWF0_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,5 Guncang Boven Digoel Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191211//gempa_melonguane_sulut-qGvt_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Melonguane Sulut, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202//gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179//gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191141//ilustrasi-ODUA_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku, BMKG Ungkap Pemicunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191131//ilustrasi-DR8N_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement