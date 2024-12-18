Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 18 Desember: Indonesia Rebut Papua Barat dari Belanda

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |05:10 WIB
Peristiwa 18 Desember: Indonesia Rebut Papua Barat dari Belanda
Papua Barat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa bersejarah terjadi pada 18 Desember baik di Indonesia maupun di dunia. Mulai dari perjuangan Indonesia untuk menguasai Papua Barat, penghapusan perbudakan di Amerika Serikat, hingga penemuan kontroversial fosil manusia Piltdown. 

Berikut adalah beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada 18 Desember:

1. Indonesia Rebut Papua Barat

Wilayah Papua Barat, yang dulunya disebut Nugini Belanda, berada di bawah kendali Belanda sejak 1949 hingga 1962. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berupaya memisahkan wilayah ini dengan alasan bahwa penduduk Papua memiliki identitas etnis yang berbeda dari Indonesia.

Pada 18 Desember 1961, Indonesia melancarkan operasi militer untuk merebut kembali Papua Barat dari tangan Belanda. Konflik ini akhirnya berujung pada keberhasilan Indonesia yang berhasil mengintegrasikan Papua Barat sebagai bagian dari wilayahnya. 

Wilayah ini kemudian dinamakan Irian Jaya sebelum akhirnya diubah menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat.

2. Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi diperingati setiap 18 Desember. Tanggal ini dipilih untuk mengenang pertempuran heroik Puputan Bayu pada 18 Desember 1771. Pada masa itu, pasukan Kerajaan Blambangan berperang habis-habisan melawan penjajah VOC untuk mempertahankan tanah mereka. 

Peristiwa ini menjadi simbol semangat perjuangan rakyat Blambangan melawan penjajahan.

3. Berdirinya Republik Niger

Tanggal 18 Desember 1958 diperingati sebagai awal berdirinya Republik Niger. Meskipun Niger resmi merdeka dari Prancis pada 3 Agustus 1960, tanggal 18 Desember menandai pembentukan lembaga pemerintahan nasional dan sistem presidensial di negara tersebut. 

 

1 2
      
Telusuri berita news lainnya
