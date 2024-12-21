Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Nataru, Kapolri: Waspada Potensi Ancaman Terorisme

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |00:10 WIB
Jelang Nataru, Kapolri: Waspada Potensi Ancaman Terorisme
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran, termasuk personel di lapangan untuk waspada terhadap potensi gangguan keamanan. Seperti ancaman terorisme dan kepadatan arus penumpang pada momen perayaan Natal dan tahun baru (Nataru).

Hal itu diungkap Sigit usai meninjau Posko Terpadu Operasi Lilin 2024 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Jumat (20/12/2024).

"Pastikan semua titik pengamanan berjalan maksimal, baik di area keberangkatan, kedatangan, maupun fasilitas umum di sekitar bandara. Segala potensi kerawanan harus diantisipasi sejak dini," katanya.

Di sisi lain, Sigit mengatakan, Bali menjadi salah satu destinasi wisata internasional, yang mampu memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi lokal saat libur nataru.

Untuk itu, kata Sigit, personel pengamanan harus mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Termasuk antisipasi terkait cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi jadwal penerbangan.

"Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Keamanan dan kenyamanan selama Nataru akan menjadi indikator penting bagi sektor pariwisata kita. Mari kita jaga ini bersama," katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
