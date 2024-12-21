Viral Penampakan Sejumlah Mobil Terjebak Macet dan Terendam Banjir di Sulsel

BARRU - Curah hujan yang semakin tinggi dalam beberapa hari terakhir di hampir semua wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel), mengakibatkan banjir melanda beberapa daerah.

Salah satunya di Kabupaten Barru. Bahkan di daerah ini akses masuk dan keluar daerah terputus oleh banjir yang melanda daerah itu.

Di jalur trans Sulawesi, kendaraan tidak bisa melintas akibat banjir dan derasnya arus. Akibatnya terjadi kemacetan parah hingga memaksa pengendara berbalik arah.

"Untuk warga yang ingin ke Parepare atau sebaliknya ke Makassar harap menunda dulu karena banjir terjadi di Barru jalan tidak bisa dilalui," ujar Hafid warga Parepare.

Bahkan dalam postingan warganet di sosial media ramai membagikan postingan banjir dan kondisi jalur trans Sulawesi di Barru yang keliatan macet parah akibat banjir.

Sejumlah kendaraan roda empat mobil juga terlihat terjebak macet saat banjir melanda wilayah Pacciro, Kabupaten Barru, Sulsel.

Dalam postingan akun Elvinra di Facebook, yang menampilkan beberapa mobil terendam di jalan hingga hampir tenggelam, selain mobil rumah dan musallah di lokasi tersebut juga terendam banjir.

"Bagaimana kalau sudah begini kasihan Pacciro, rumah sudah melewati jendela rumah, mobil sudah tenggelam, motor yang ada di belakang mobil sudah tidak kelihatan, pagar musallah juga sudah tenggelam, samping rumah panggung juga sudah sampai lantai rumah," kata salah seorang warga dalam video yang dibagikan.

Dia pun meminta bantuan kepada tim SAR agar segera tiba di lokasi dan meminta untuk dievakuasi. "Tidak ada tim SAR, mana tim SAR saya mau pulang," ujar laki-laki dalam video tersebut.

Seorang guru Madrasah di Kabupaten Barru, Najamuddin yang berencana ke Polman, Sulbar menjemput anaknya terpaksa batal karena jalur trans ke Parepare dan Sulbar tertutup banjir.