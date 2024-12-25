Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

12 Pahlawan Beragama Katolik yang Rela Berkorban untuk Bangsa Indonesia

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |06:02 WIB
12 Pahlawan Beragama Katolik yang Rela Berkorban untuk Bangsa Indonesia
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pahlawan nasional rela berkorban dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tanpa mengenal latar belakang. Pada momen Hari Raya Natal, perlu diingat bahwa tak sedikit para pahlawan nasional yang beragama Katolik.

Bukan hanya ikut terjun dalam medan perang, tetapi juga menyumbangkan gagasan dan karya untuk bangsa. Berikut 12 pahlawan nasional yang beragama Katolik:

1. Jenderal Raden Oerip Soemohardjo

Kepala staf TNI Pertama Jenderal Raden Oerip Soemohardjo lahir 22 Februari 1893 dan meninggal 17 November 1948. Ia menjadi jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia.

Pahlawan yang lahir di Purworejo itu berhasil menerima sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah secara Anumerta, termasuk Bintang Sakti (1959), Bintang Mahaputra (1960), Bintang Republik Indonesia Adipurna (1967), dan Bintang Kartika Eka Pakçi Utama (1968).

2. Marsekal Pertama TNI Anakletus Tjilik Riwut

Anakletus Tjilik Riwut adalah penerjun payung pertama dari Kalimantan dan tokoh pemersatu 142 suku Dayak untuk bergabung dengan Indonesia. Gubernur Kalimantan kedua ini juga memimpin Operasi Penerjunan Pasukan Payung Pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 17 Oktober 1947 oleh pasukan MN 1001 yang kini dikenal sebagai pasukan Khas TNI-AU.

3. Herman Fernandez

Herman Yosep Fernandez adalah pemuda asal Larantuka yang lahir di kota Pancasila Ende, 3 Juni 1925. Saat kecil, ia menjadi gambaran watak anak-anak Flores yang militan sebab didikan intelektual para imam dan Bruder biarawan Societas Verbi Divini (SVD).

Bersama para pelajar di kota Ende seperti Frans Seda, tokoh nasional asal Flores, Herman Fernandez nekad menyeberang ke pulau Jawa menuntut ilmu di Hollands Inlandsche Kweekschool (HIK) atau Sekolah Guru Bantu di Muntilan, Jawa Tengah.

Belum satu tahun di Muntilan pecah perang kemerdekaan yang menyebabkan sekolah mereka ditutup untuk sementara waktu. Sebab, kala itu Belanda menduduki kota-kota di pulau Jawa, termasuk Muntilan.\

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183009/menteri_ham-I0kX_large.jpg
Gus Dur dan Marsinah Jadi Nama Ruangan-Gedung di Kementerian HAM, Pigai Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182997/soeharto-txBG_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Golkar: Negara Akui Kepahlawanan Lahir dalam Banyak Bentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182749/pemerintah-MW9H_large.jpg
Cerita AHY saat Sarwo Edhie Wibowo Berantas G30S PKI hingga Bentuk Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182605/fadli-6g5I_large.jpg
Menbud Fadli Zon Beberkan Alasan Soeharto Layak Menjadi Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182592/tutut-f1UR_large.jpg
Tutut Tanggapi Penolakan Soeharto Pahlawan Nasional: Boleh Kontra, tapi Jangan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182582/marsinah-uYiB_large.jpg
Marsinah Pahlawan Nasional, Sang Adik Menangis dan Cium Foto Kakak di Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement