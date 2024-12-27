Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Miris! Tak Dikasih Uang untuk Judol, Suami Tusuk Istri hingga Alami Kelumpuhan

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |05:00 WIB
Miris! Tak Dikasih Uang untuk Judol, Suami Tusuk Istri hingga Alami Kelumpuhan
Kasus Penusukan (foto: freepik)
A
A
A

MURATARA - Seorang istri di Kabupaten Muratara berinisial TD (26) yang ditusuk suaminya sendiri, Rangga Saputra (33) lantaran kesal mendengarkan ocehan istrinya saat meminta uang untuk bermain judi online, hingga kini masih dilakukan perawatan. Akibat penusukan tersebut, korban terindikasi mengalami kelumpuhan. 

Kasat Reskrim Polres Muratara, AKP Sopian Hadi mengatakan, dari keterangan yang diperoleh dari dokter, korban terindikasi mengalami kelumpuhan dari pinggang hingga kaki, karena pisau yang menancap pinggang belakang bagian kiri korban mengenai syaraf tulang belakangnya. 

"Akibat penusukan itu korban bisa mengalami kelumpuhan karena yang terkena itu tulang paling belakang, sehingga tulangnya gompel kata dokter. Biasanya kalau menangani pasien seperti itu biasanya lumpuh," kata Sopian saat dikonfirmasi, Selasa (24/12/2024). 

Ditambahkan oleh Sopian, pisau yang digunakan oleh tersangka sepanjang 18 cm dan menancap pada pinggang belakang bagian kiri korban sepanjang 16 cm. Pisau tersebut masih tertancap pada korban hingga baru dicabut saat dievakuasi ke rumah sakit. 

"Kalau untuk hasil visum memang belum kita ambil, tapi kita lihat tancapan itu tinggal gagangnya lagi dan itu hampir mendekati gagang pisau kedalaman tusukannya. Pisau itu juga masih tertancap pada tubuh korban hingga kemudian ia dievakuasi ke rumah sakit dan baru dicabut oleh pihak medis," jelasnya. 

 

Halaman:
1 2 3
      
