Duh! Bule Rusia Nekat Curi Motor Buat Jalan-Jalan Malam Tahun Baru

DENPASAR - Polresta Denpasar menangkap seorang warga negara Rusia berinisial VS yang melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Ungasan. Motor tersebut akan dipakai jalan-jalan oleh pelaku untuk malam tahun baru.

VS diamankan di sebuah villa di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. VS diamankan atas dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan tersangka di Pantai Honey Moon Jimbaran, Badung, Bali.

Pemilik motor meninggalkan kendaraannya dengan kunci di dashboard untuk berswafoto di kawasan pantai yang hanya berjarak 10 meter dari lokasi parkir. Usai berswafoto korban telah mendapati sepeda motornya raib.

Kapolresta Denpasar Kombes Wisnu Prabowo mengatakan, hasil interograsi, tersangka mengaku nekat mencuri motor karena ingin memiliki kendaraan untuk berjalan-jalan selama liburan tahun baru.

Tersangka VS saat ini masih menjalankan pemeriksaan intensif dan dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

(Arief Setyadi )