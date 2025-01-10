Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Truk Tertabrak KA Sancaka di Sragen Sopir Luka Berat, 5 Perjalanan KA Terlambat

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |08:48 WIB
Truk Tertabrak KA Sancaka di Sragen Sopir Luka Berat, 5 Perjalanan KA Terlambat
Truk tertabrak KA Sancaka (Foto : Istimewa)
SRAGEN Kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang JPL 82 KM 240+7 antar Stasiun Sragen-Masaran, Jumat (10/1/2025) dini hari. Sebuah truk dengan pelat nomor AD 9681 RF tertabrak Kereta Api (KA) Sancaka (101F) jurusan Surabaya-Yogyakarta sekitar pukul 00.49 WIB.

Peristiwa mengakibatkan sopir truk Supri, warga Gentungan, Mojogedang, Karanganyar mengalami luka parah. Korban dibawa ke IGD RSUD Dr Soehadi Prijonegoro Sragen dengan kondisi tidak sadarkan diri, luka berat di bagian kepala, serta kaki kiri patah tulang. Kecelakaan juga mengakibatkan perjalanan 5 kereta api mengalami keterlambatan.

“Para petugas Daop 6 merespons cepat kejadian tersebut untuk melakukan evakuasi jalur KA baik, hulu maupun hilir agar dapat segera dilalui dengan tetap mengutamakan keselamatan,” kata Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro melalui keterangan tertulis, Jumat pagi.

Semua Penumpang KA Aman

Dikatakannya, para penumpang semua dalam kondisi aman, termasuk awak sarana perkeretaapian. Masinis dan Petugas lain di dalam kereta api dalam kondisi baik, tidak ada yang mengalami luka.

Dikatakannya, proses evakuasi pembebasan truk tiga kali gagal. Seling putus dan kemudian muatan truk dibongkar untuk di lakukan penarikan kembali. Jalur hulu dapat dilalui kembali pada pukul 02.27 WIB, setelah petugas Daop 6 dapat mengevakuasi bangkai kepala truk dalam waktu 1 jam 38 menit.

Selanjutnya, KA Turangga dan KA Malabar segera diberangkatkan kembali setelah sempat tertahan di stasiun Masaran dan Kemiri. Sementara, petugas masih mengupayakan untuk evakuasi jalur hilir, dan berhasil menyingkirkan bangkai truk ke sisi sebelah rel pada pkl 03.54 WIB. Kedua jalur dinyatakan aman untuk dilewati KA.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
