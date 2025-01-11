5 Fakta Kebakaran Los Angeles, Penyebab hingga Sulit Dipadamkan

LOS ANGELES - Kebakaran hebat melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Sebanyak 11 orang tewas akibat kebakaran dan 180 ribu penduduk dievakuasi.

Berikut 5 fakta mengenai kebakaran di Los Angeles, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (11/1/2025):

1. 11 Tewas dan Kesulitan Air

Melansir BBC, korban jiwa kebakaran di sebagian wilayah Los Angeles bertambah menjadi 11 kematian. Jumlahnya diperkirakan bisa meningkat. Kebakaran ini juga melahap ribuan bangunan, dan hampir 180.000 penduduk dievakuasi.

Otoritas Medis Los Angeles mengatakan mengatakan lima orang meninggal karena kebakaran Palisades, dan enam lainnya disebabkan kebakaran Eaton.

Dalam perkembangan terbaru, Gubernur California menyerukan penyelidikan independen mengenai minimnya pasokan air telah "mengganggu" upaya memerangi kebakaran Los Angeles.

Adam Van Gerpen, seorang kapten dari pemadam kebakaran Los Angeles, mengonfirmasi kepada BBC, beberapa kru pemadam kebakaran kehabisan air.

"Saya telah menyaksikan hal itu," katanya di tengah upaya memadamkan api Palisades.

Dia mengatakan, para kru juga kehabisan air di beberapa titik kebakaran lainnya.

"Jika hal itu terjadi maka yang kami lakukan adalah mengambil air dari mobil pemadam kebakaran lain, kami membawa tanker air yang menampung air di dalamnya," katanya, "tetapi jelas jika kami harus melakukan itu, hal itu akan menghalangi operasi pemadaman kebakaran kami.

"Sebagai petugas pemadam kebakaran, kami berharap dan bergantung pada hidran yang berfungsi dan memiliki tekanan yang memadai," tambah Van Gerpen, jadi "sebagai petugas pemadam kebakaran kami harus berimprovisasi, beradaptasi, dan mengatasinya."

2. Kebakaran Terparah

Kebakaran yang terjadi di kawasan Pacific Palisades—yang menjadi tempat tinggal banyak selebritas—adalah kebakaran terparah dalam sejarah Los Angeles. Lebih dari 10.000 bangunan dilaporkan hangus terbakar.

Peta dan grafis berikut ini menunjukkan bagaimana api berkobar di Los Angeles, di mana lokasinya, dan seperti apa api tersebut jika dilihat dari luar angkasa.

Pada Rabu (9/1/2025), kebakaran terjadi di kawasan Hollywood Hills, kawasan industri hiburan AS di Los Angeles.

Banyak jalan di dekat lokasi kebakaran diselimuti asap tebal dan Hollywood Boulevard—kawasan yang dikenal dengan Hollywood Walk of Fame di sepanjang jalan—macet ketika orang-orang mencoba mengungsi.

3. Lokasi Kebakaran di Los Angeles

Kebakaran Palisades: Kebakaran terbesar terjadi antara Santa Monica dan Malibu. Area yang terbakar: lebih dari 17.000 hektare. Setidaknya 30.000 orang dievakuasi.

Kebakaran Eaton: Kebakaran terbesar kedua yang terjadi di utara Pasadena. Area yang terbakar: lebih dari 10.000 hektare. Setidaknya lima kematian dilaporkan.

Kebakaran Hurst: Dilaporkan di utara San Fernando. Area yang terbakar: 850 hektare.

Kebakaran Lidia: Dilaporkan terjadi di perbukitan utara Los Angeles. Area yang terbakar: 350 hektare.

Kebakaran Sunset: Dilaporkan terjadi di kawasan bersejarah Hollywood Hills dekat banyak landmark terkenal. Luas lahan yang terbakar: 50 hektare.

Sementara itu, dua kebakaran telah berhasil dipadamkam.

Kebakaran Woodley: Kebakaran kecil dilaporkan terjadi di taman setempat. Luas lahan yang terbakar: 30 hektare.

Kebakaran Olivas: Kebakaran kecil pertama kali dilaporkan di wilayah Ventura sekitar 80 km timur Los Angeles. Luas terbakar: 11 hektare.