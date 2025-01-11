Jamie Lee Curtis Bandingkan Kebakaran Los Angeles dengan Kondisi Gaza

LOS ANGELES - Aktris Jamie Lee Curtis membandingkan kondisi kebakaran hutan di Los Angeles dengan Gaza, Palestina. Diketahui, sejumlah kawasan di Los Angeles hangus terbakar. Sementara Gaza juga porak-poranda setelah diserang Israel selama 15 bulan terakhir.

1. Bandingkan Kondisi Los Angeles dengan Gaza

Jamie Lee Curtis berbicara tentang kebakaran hutan di Los Angeles. Ia membandingkan kehancuran di wilayah Pacific Palisades, Los Angeles, dengan pemandangan di Gaza.

“Saya lahir dan besar di City of Angels,” kata Jamie Lee Curtis, melansir The Tab, Sabtu (11/1/2025).

“Dan seluruh City of Angels terbakar. Di mana-mana. Seluruh kota. Pacific Palisades telah musnah. Maksud saya, secara harfiah lingkungan tempat tinggal saya – musnah. Rumah saya malam ini, masih ada di sana – tetapi saya tinggal di ngarai yang berbeda. Namun, seluruh Pacific Palisades tampak seperti, Anda tahu, sayangnya Gaza atau salah satu negara yang dilanda perang tempat kejadian mengerikan terjadi," tutur Jamie.

2. Reaksi Netizen

Komentar ini menuai reaksi warganet. Ada yang mengkritik Jamie, ada pula yang mengungkap fakta lain.

Ketika serangan 7 Oktober terjadi pada tahun 2023 – Jamie Lee Curtis mengunggah foto anak-anak Palestina setelah keliru mengira mereka berasal dari Israel. Ketika hal itu dikritik, ia menghapus unggahannya.

Los Angeles, California, tengah berjuang melawan kebakaran hutan lainnya saat para selebritas dan warga di lingkungan Pacific Palisades terpaksa meninggalkan rumah mereka.