Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Kebakaran Los Angeles (Reuters)

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menyatakan hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) tewas akibat kebakaran hebat di Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS). Diketahui, per hari ini, korban tewas akibat kebakaran mencapai 11 orang.

1. Tak Ada WNI Tewas

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu RI, Judha Nugraha menjelaskan, Konjen RI Los Angeles telah mengunjungi shelter setempat di Pasadena.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia, hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban meninggal," kata Judha, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1/2025).

Namun, ia melanjutkan, hotline KJRI LA juga menerima laporan adanya 4 WNI yang terdampak. Saat ini, kata Judha, mereka telah mendapatkan asistensi dari KJRI LA.

"Selain itu, terdapat pula diaspora Indonesia yang telah berstatus WNA dilaporkan kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran ini," tuturnya.

Sebagai bagian tanggap darurat, KJRI LA telah menyiagakan shelter dan bantuan logistik bagi WNI terdampak.

2. Imbauan KJRI

Imbauan melalui berbagai platform juga disampaikan agar meningkatkan kewaspadaan, memonitor informasi sebaran titik kebakaran, mengikuti arahan dan pedoman evakuasi dari otoritas setempat.

Pihaknya juga memberikan imbauan untuk segera menghubungi hotline KJRI LA untuk situasi darurat melalui Hotline KJRI Los Angeles:+1 (213) 590-8095