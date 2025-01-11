Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Kebakaran Los Angeles

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |16:41 WIB
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Kebakaran Los Angeles
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Kebakaran Los Angeles (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menyatakan hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) tewas akibat kebakaran hebat di Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS). Diketahui, per hari ini, korban tewas akibat kebakaran mencapai 11 orang.

1. Tak Ada WNI Tewas

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu RI, Judha Nugraha menjelaskan, Konjen RI Los Angeles telah mengunjungi shelter setempat di Pasadena. 

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia, hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban meninggal," kata Judha, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1/2025). 

Namun, ia melanjutkan, hotline KJRI LA juga menerima laporan adanya 4 WNI yang terdampak. Saat ini, kata Judha, mereka telah mendapatkan asistensi dari KJRI LA. 

"Selain itu, terdapat pula diaspora Indonesia yang telah berstatus WNA dilaporkan kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran ini," tuturnya.

Sebagai bagian tanggap darurat, KJRI LA telah menyiagakan shelter dan bantuan logistik bagi WNI terdampak. 

2. Imbauan KJRI

Imbauan melalui berbagai platform juga disampaikan agar meningkatkan kewaspadaan, memonitor informasi sebaran titik kebakaran, mengikuti arahan dan pedoman evakuasi dari otoritas setempat. 

Pihaknya juga memberikan imbauan untuk segera menghubungi hotline KJRI LA untuk situasi darurat melalui Hotline KJRI Los Angeles:+1 (213) 590-8095

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173527/adp-e0sF_large.jpg
Legislator Komisi XIII DPR Minta Polri Usut Kembali Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172215/djuhan-HBT2_large.jpg
Bareskrim Asistensi Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169314/susilaningtias-wnlJ_large.jpg
Ini Alasan Keluarga Diplomat Arya Daru Ajukan Perlindungan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169256/susilaningtias-ZwEx_large.jpg
6 Anggota Keluarga Arya Daru Ajukan Permohonan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169232/penghormatan_terakhir_zetro_leonardo_purba-cE52_large.jpg
Beri Penghormatan Terakhir pada Zetro, Menlu RI: Selamat Jalan, Tugasmu Akan Kami Lanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169088/zetro-SzjW_large.jpg
Jenazah Zetro, Staf KBRI Peru Korban Penembakan Bakal Dimakamkan Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement