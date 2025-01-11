Gempa M4,9 Guncang Pacitan Jatim

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,9 magnitudo mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu (11/1/2025) siang ini.

"Gempa Mag:4.9, 11-Jan-2025 14:25:08WIB, Lok:9.04LS, 110.92BT (97 km BaratDaya PACITAN-JATIM), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Belum diketahui secara pasti dampak gempa yang dihasilkan dari gempa tersebut.

BMKG menekankan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil. "Bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.



(Angkasa Yudhistira)