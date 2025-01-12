Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sebelum Dibunuh, Sandy Permana Sempat Cekcok saat Rapat Warga

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |18:34 WIB
Sebelum Dibunuh, Sandy Permana Sempat Cekcok saat Rapat Warga
Artis Laga Misteri Sandy Permana (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Pemain sinetron drama kolosal, yakni Sandy Permana (46) tewas setelah ditikam seseorang menggunakan senjata tajam di Perumahan TNI/Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi itu diduga tewas karena kehabisan darah.

Ketua RT setempat, Sudarmaji mengatakan, peristiwa penikaman tersebut terjadi, pada Minggu (12/1/2025) sekira pukul 07.30 WIB. Saat itu korban yang mengendarai sepeda listrik hendak ke rumahnya usai memberi pakan ternak dihampiri oleh terduga pelaku.

Korban tiba-tiba ditikam menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka-luka. Sementara pelaku langsung melarikan diri.

"Ada warga dari RT lain yang mengetahui kejadian itu (penikaman), korban dan pelaku saling mengenal," katanya kepada wartawan.

 

Halaman:
1 2
      
