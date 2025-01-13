Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Negara Mana Saja yang Menolak Kemerdekaan dari Inggris?

Shabila Dina , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |16:52 WIB
Negara Mana Saja yang Menolak Kemerdekaan dari Inggris?
Gibraltar. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Kerajaan Inggris pernah menjadi salah satu kerajaan terkuat di Eropa pada masanya dengan wilayah jajahan di seluruh penjuru Bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan Kerajaan Inggris mulai melemah dan banyak negara-negara yang menjadi koloninya memilih untuk memisahkan diri.

Negara-negara seperti Brunei Darussalam, Myanmar, Australia, India, Singapura, merupakan negara jajahan Inggris yang memilih merdeka dan memisahkan diri dari monarki London. Negara-negara ini tidak menyukai statusnya sebagai koloni dan penjajahan yang dilakukan Inggris di wilayahnya.

Namun, ada juga beberapa negara yang ternyata lebih menyukai berada di bawah pemerintahan Inggris. dan malah menolak memperoleh kemerdekaan.

Berikut beberapa negara yang telah menolak untuk merdeka dari Inggris.

1. Kepulauan Cayman

Kepulauan ini adalah wilayah luar negeri Britania Raya yang berada di Laut Karibia. Hal ini karena stabilitas ekonomi mereka yang sangat bergantung pada Inggris.

2. Skotlandia

Hasil referendum 2014 yang diumumkan pada Jumat (19/9/2014) menunjukkan kemenangan di pihak yang tidak mau berpisah atau merdeka dari Inggris dengan selisih suara hampir 10 persen. Rakyat Skotlandia memilih tetap mempertahankan kesatuan dengan Inggris yang telah berjalan selama 307 tahun ini.

 

