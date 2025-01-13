Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Guncang Labuan Bajo NTT

Awaludin , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |17:30 WIB
Gempa Guncang Labuan Bajo NTT
Gempa Labuan Bajo (foto: freepik)
JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 2,7 mengguncang wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (13/1/2025), sekira pukul 17.04 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.28 Lintang Selatan - 119.96 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:2.7, 13-Jan-2025 17:04:50WIB, Lok:8.28LS, 119.96BT (24 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:169 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
