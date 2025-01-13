Banjir Rob Rendam Karawang, Siswa Upacara Bendera Dengan Kaki Terendam Air Laut

KARAWANG - Banjir rob kembali terjadi di pesisir pantai Karawang sejak Jumat 11 Januari hingga Senin (13/1/2025).

Sebanyak 5 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian 30 cm hingga 70 cm. Satu sekolah terpaksa melaksanakan upacara bendera dengan kaki yang terendam air laut.

Banjir rob sering terjadi di pesisir pantai Karawang hingga warga terbiasa dengan terjadinya rob.

Hanya saja ketinggian banjir rob kali ini lebih tinggi dari banjir rob tahun sebelum. Tercatat sudah 5 kecamatan di Karawang yang melaporkan terjadi banjir rob yang merendam ratusan rumah.

Lima kecamatan yang terendam banjir rob yaitu Kecamatan Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Cibuaya dan Pakisjaya.

Menurut Ketua Forum Masyarakat Pesisir Karawang, Wanusuki mengatakan Banjir rob terjadi sejak Jumat 11 Januari hingga Senin (13/1/2025). Air laut mulai pasang sekitar pukul 9.00 WIB kemudian surut kembali pukul 13.00 WIB.

"Warga pesisir sudah terbiasa dengan rob namun rob kali ini lebih tinggi. Rumah dan sekolah yang dekat dengan pantai terendam," kata Wanusuki, Senin (13/1/2025).