INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Guru Olahraga Diamuk Ratusan Massa Diduga Cabuli Siswa, Polisi Lepaskan Tembakan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |10:38 WIB
Viral Guru Olahraga Diamuk Ratusan Massa Diduga Cabuli Siswa, Polisi Lepaskan Tembakan
Guru olahraga nyaris diamuk ratusan massa lantaran diduga lakukan pencabulan (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

LEBAK- Seorang pria berinisial WS (25), seorang guru olahraga, warga Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, nyaris menjadi amukan ratusan warga setelah dilaporkan terlibat dalam kasus pencabulan atau pelecehan seksual terhadap anak muridnya.

Dalam video yang beredar luas di media sosial @inforangkasbitung proses penjemputan WS yang seorang guru olahraga berlangsung chaos. Aparat kepolisian kewalahan mengamankan lantaran ratusan massa mendesak dan mengamuk kepada terduga pelaku.

Bahkan, tim Resmob Polres Lebak pun terpaksa melakukan tembakan ke udara untuk meredam situasi massa. Dalam cuplikan video terdengar lebih dari 5 tembakan yang dibuang pihak kepolisian ke udara.

1. Adik Jadi Korban Pencabulan

Terkait peristiwa tersebut, salah satu akun media sosial menuliskan dirinya sakit hati lantaran mendapat kabar adiknya menjadi korban pencabulan.

"Sakit banget gua pulang kerja dapat kabar adik gua dicabuli ," tulis akun je_si***, seperti dikutip, Selasa (14/1/2025).

2. Polisi Tangkap Pelaku

Sementara Kasatreskrim Polres Lebak, AKP Wisnu Adicahya membenarkan peristiwa tersebut. Petugas yang mendapat laporan melakukan penangkapan agar terduga pelaku tidak menjadi sasaran amuk massa.

"Sudah diamankan dan sedang diproses," kata Wisnu saat dihubungi.

 

