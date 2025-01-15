Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Katering di Kota Batu Jadi Korban Penipuan Makan Bergizi Gratis, Pengusaha Rugi Jutaan Rupiah 

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |04:04 WIB
Katering di Kota Batu Jadi Korban Penipuan Makan Bergizi Gratis, Pengusaha Rugi Jutaan Rupiah 
Ilustrasi
A
A
A

KOTA BATU - Satu katering di Kota Batu menjadi korban penipuan mengatasnamakan program makan bergizi gratis (MBG). Katering itu diminta oleh seorang oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu darı Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu untuk menyuplai kebutuhan makan siang gratis.

Salah satu korban, Mardiansyah mengatakan, dirinya menerima pesanan makanan sejumlah 85 pack dengan total harga Rp 3,4 juta pada Minggu (12/1/2025) sekitar pukul 20.30 WIB. Setiap kemasan makanan seharga Rp 45.000 dengan menu fuyunghai, rendang daging, nasi, kubis, brokoli, bakmi dan pisang. 

Tak hanya itu, pesanan fiktif tersebut juga memesan souvenir dengan total harga Rp 20 juga. Namun, suvenir tersebut belum diproses. 

"Sudah jadi semua mas (makanan), itu kisaran 80 persen mas jadinya. Satu packing-nya Rp 45.000 mas, dan itu juga sudah pesen jajan di orang lain mas, sejumlah 85 pack dengan harga Rp 20.000 (setiap pack)," kata Mardiyansyah, dikonfirmasi Selasa (14/1/2025).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177608//prabowo-MaDK_large.jpg
Prabowo Sindir Pihak Nyinyir Besar-besarkan Kasus Keracunan dan Minta MBG Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177411//prabowo_subianto-fqFR_large.jpg
Prabowo Ultah Ke-74, BGN Sajikan Menu Favoritnya Nasgor Telur Ceplok di MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177300//purbaya-Z7DF_large.jpg
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Sebetulnya Enggak Ada Uangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177060//prabowo_subianto-AnL8_large.jpg
Prabowo Tegaskan Satu Kasus Keracunan MBG Tidak Bisa Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176939//prabowo-eYsx_large.jpg
Prabowo Instruksikan Dapur MBG Siapkan Dua Jenis Lauk Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176691//bgn-xq6i_large.png
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun ke Prabowo karena Tak Terserap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement