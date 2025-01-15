Katering di Kota Batu Jadi Korban Penipuan Makan Bergizi Gratis, Pengusaha Rugi Jutaan Rupiah

KOTA BATU - Satu katering di Kota Batu menjadi korban penipuan mengatasnamakan program makan bergizi gratis (MBG). Katering itu diminta oleh seorang oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu darı Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu untuk menyuplai kebutuhan makan siang gratis.

Salah satu korban, Mardiansyah mengatakan, dirinya menerima pesanan makanan sejumlah 85 pack dengan total harga Rp 3,4 juta pada Minggu (12/1/2025) sekitar pukul 20.30 WIB. Setiap kemasan makanan seharga Rp 45.000 dengan menu fuyunghai, rendang daging, nasi, kubis, brokoli, bakmi dan pisang.

Tak hanya itu, pesanan fiktif tersebut juga memesan souvenir dengan total harga Rp 20 juga. Namun, suvenir tersebut belum diproses.

"Sudah jadi semua mas (makanan), itu kisaran 80 persen mas jadinya. Satu packing-nya Rp 45.000 mas, dan itu juga sudah pesen jajan di orang lain mas, sejumlah 85 pack dengan harga Rp 20.000 (setiap pack)," kata Mardiyansyah, dikonfirmasi Selasa (14/1/2025).