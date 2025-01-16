Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

3 Bangunan SDN di Sukabumi Ambruk Usai Diguyur Hujan 4 hari

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |14:27 WIB
3 Bangunan SDN di Sukabumi Ambruk Usai Diguyur Hujan 4 hari
Sekolah di Sukbumi ambruk usai diguyur hujan empat hari (Foto : Okezone/Dharmawan)
SUKABUMI - Sebanyak 3 bangunan pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Girijaya, di Jalan Raya Padepokan Girijaya, Nomor 56, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, ambruk pada 15 Januari 2025. 

Peristiwa yang terjadi pada sekitar pukul 04.30 WIB tersebut, diduga diakibatkan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah sekitar sekolah dan juga kondisi bangunan sekolah pun sudah lapuk termakan usia.

Pengawas Sekolah Kecamatan Cidahu, Nurbaeti mengatakan, hujan deras selama 4 hari berturut-turut diduga menjadi penyebab gedung perpustakaan, ruang kepala sekolah dan ruang kelas SDN 2 Girijaya ambruk. 

1. Tidak Ada Korban Jiwa

“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Lantaran, saat kejadian bangunan sekolah ambruk ini, diketahui terjadi sebelum aktivitas belajar mengajar dimulai,” ujar Nurbaeti, Kamis (16/1/2025).

Lebih lanjut Nurbaeti mengatakan, bangunan sekolah didirikan pada tahun 2008 tersebut, penyebab ambruknya karena dua faktor, yakni cuaca ekstrim danjuga disebabkan kondisi bangunan yang sudah lapuk termakan usia.

 

Sukabumi Hujan Sekolah Ambruk
