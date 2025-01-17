Banjir Terjang Majalengka, 235 Hektare Sawah Terendam dan 5 Tanggul Jebol

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir melanda Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Kamis 16 Januari 2025. Akibatnya, 51 rumah dan 235 hektare sawah terendam. Bahkan, 5 tanggul jebol akibat banjir kali ini.

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Majalengka melaporkan pada Kamis (16/1) pagi, air kembali meluap dengan tinggi muka air (TMA) hingga 60 cm,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat (17/1/2025).

Aam sapaan Abdul Muhari pun melaporkan tercatat 51 rumah warga dan 235 hektare sawah terendam banjir serta 5 titik tanggul jebol. “Petugas di lapangan fokus pada penanggulangan tanggul jebol dan pendataan korban terdampak,” katanya.

Sementara itu, kata Aam, BNPB terus mengimbau kepada pemerintah daerah setempat untuk selalu waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit yang dapat menyerang warga pasca banjir. Kepada masyarakat di wilayah rawan bencana, agar mempersiapkan perlengkapan darurat seperti makanan, air, pakaian, serta obat-obatan.

“Ikuti arahan petugas yang berada di lapangan dan pastikan keselamatan diri dan keluarga tetap menjadi prioritas. Hindari penyebaran informasi tidak jelas dan pastikan sumber informasi berasal dari pihak yang terpercaya,” imbaunya.

(Arief Setyadi )