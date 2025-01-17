Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Banjir Terjang Majalengka, 235 Hektare Sawah Terendam dan 5 Tanggul Jebol

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |14:47 WIB
Banjir Terjang Majalengka, 235 Hektare Sawah Terendam dan 5 Tanggul Jebol
Banjir di Majalengka (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir melanda Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Kamis 16 Januari 2025. Akibatnya, 51 rumah dan 235 hektare sawah terendam. Bahkan, 5 tanggul jebol akibat banjir kali ini.

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Majalengka melaporkan pada Kamis (16/1) pagi, air kembali meluap dengan tinggi muka air (TMA) hingga 60 cm,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat (17/1/2025).

Aam sapaan Abdul Muhari pun melaporkan tercatat 51 rumah warga dan 235 hektare sawah terendam banjir serta 5 titik tanggul jebol. “Petugas di lapangan fokus pada penanggulangan tanggul jebol dan pendataan korban terdampak,” katanya.

Sementara itu, kata Aam, BNPB terus mengimbau kepada pemerintah daerah setempat untuk selalu waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit yang dapat menyerang warga pasca banjir. Kepada masyarakat di wilayah rawan bencana, agar mempersiapkan perlengkapan darurat seperti makanan, air, pakaian, serta obat-obatan.

“Ikuti arahan petugas yang berada di lapangan dan pastikan keselamatan diri dan keluarga tetap menjadi prioritas. Hindari penyebaran informasi tidak jelas dan pastikan sumber informasi berasal dari pihak yang terpercaya,” imbaunya. 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Banjir Majalengka banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178624/banjir-azqL_large.jpg
Banjir, Pintu Keluar Tol Meruya Srengseng Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178583/banjir-v28U_large.jpg
Hujan Angin, 4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177481/banjir-xo2D_large.jpg
Hujan Lebat di Depok, Jalan Margonda Banjir Bikin Lalin Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177426/banjir-eCsW_large.jpg
Banjir Rendam 891 Rumah di Deliserdang Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173043/banjir_bandang-qXGw_large.jpg
Banjir Bandang Terjang Parigi Moutong Sulteng, Jembatan Putus dan 51 KK Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/340/3170479/kalla-XiKl_large.jpg
JK Soroti Banjir Bandang Bali: Semua Hulu Sungai Jadi Vila
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement