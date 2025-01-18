Hujan Deras Guyur Bandarlampung, Seorang Warga Tewas Tersengat Listrik

BANDARLAMPUNG - Hujan deras yang mengguyur Bandarlampung menyebabkan banjir di sejumlah titik di wilayah kota Bandarlampung, Jumat (17/1/2025).

Bahkan hujan yang turun sejak sekitar pukul 15.00 WIB tersebut turut memakan korban jiwa di daerah Way Lunik, Kecamatan Panjang.

Tak hanya itu, gorong-gorong yang tersumbat di Kecamatan Panjang juga mengakibatkan air naik hingga ke badan jalan dan menutup akses jalan.

Salah seorang warga, Arif mengatakan, kejadian berawal sekitar pukul 16.00 wib air meluap di wilayah setempat dan mengakibatkan dua unit mobil sempat terbawa arus.